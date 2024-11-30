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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В полицию позвонил 14-летний мальчик и сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и больше четко объяснить ситуацию не смог.

В доме посреди комнаты полицейские нашли тела трех человек: 32-летней матери парня, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки. Как оказалось, в этот вечер семья пила алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв. Все трое, находившиеся в комнате, погибли.

Во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в доме спрятанными еще три гранаты. Их изъяли.

Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов. Продолжается расследование.

Напомним, 29 ноября в Житомирской области в лицее взорвался котел. Погиб 52-летний мужчина.