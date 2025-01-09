Житель Кривого Рогу погрожував місцевим підірвати їх гранатою

У Кривому Розі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, 7 січня на одній з вулиць с. Нива Трудова зловмисник побачив компанію громадян й почав до них чіплятися, а після цього дістав з кишені гранату і погрожував її підірвати.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції, співробітники якої затримали чоловіка. Підозрюваним виявився 32-річний місцевий житель.

У фігуранта правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Виявлені речові докази поліцейські направили на експертизу.

Наступного дня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та хуліганстві. Наразі слідство у цій справі триває.

Нагадаємо, днями у центрі Миколаєві внаслідок конфлікту із персоналом кафе відвідувач кинув у заклад страйкбольну гранату.

А у грудні в Івано-Франківській області п'яний чоловік підірвав гранату неподалік своєї оселі.