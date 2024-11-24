В Мостисках на Львовщине во дворе дома взорвали гранату

фото: varta1.com.ua

В городе Мостиска Львовской области неизвестные бросили гранату во двор дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на " Варта-1 ".

Боеприпас повредил припаркованные автомобили, фасад и окна дома, а также забор. К счастью, люди не пострадали.

Инцидент произошел еще 20 ноября, но о нем сообщили только сейчас. Обстоятельства взрыва устанавливают правоохранители.

Издание обнародовало видео момента взрыва и последствий.

Напомним, на главном железнодорожном вокзале Львова вечером 23 ноября 54-летний мужчина устроил стрельбу. Его задержали правоохранители.