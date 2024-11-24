В Мостисках на Львовщине во дворе дома взорвали гранату
В городе Мостиска Львовской области неизвестные бросили гранату во двор дома
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на " Варта-1 ".
Боеприпас повредил припаркованные автомобили, фасад и окна дома, а также забор. К счастью, люди не пострадали.
Инцидент произошел еще 20 ноября, но о нем сообщили только сейчас. Обстоятельства взрыва устанавливают правоохранители.
Издание обнародовало видео момента взрыва и последствий.
Напомним, на главном железнодорожном вокзале Львова вечером 23 ноября 54-летний мужчина устроил стрельбу. Его задержали правоохранители.
На вокзале во Львове произошла стрельбаВсе новости »
24 ноября 2024, 12:34Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
24 ноября 2024, 11:33В результате стрельбы в одной из киевских гостиниц погиб человек
24 ноября 2024, 10:19
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ
24 ноября 2024, 15:19В Ровенской области 13-летнего мальчика засыпало песком на мусорной свалке, он погиб
24 ноября 2024, 14:54Дипломат рассказал о решении Турции, которое спасло Одессу и Николаев от российской оккупации
24 ноября 2024, 14:16Вениславский выступил против расформирования ТЦК и привел аргументы
24 ноября 2024, 13:14На вокзале во Львове произошла стрельба
24 ноября 2024, 12:34Правоохранители ведут расследование в отношении мужа главы Хмельницкой МСЭК Крупы, — СМИ
24 ноября 2024, 12:19Мужчину, застрелившего человека в столичной гостинице, задержали
24 ноября 2024, 11:33Ночная атака дронов: в Киевской области зафиксировано падение обломков
24 ноября 2024, 11:19Более 100 тысяч людей в Кривом Роге остаются без отопления: проблемы связывают с мобилизацией
24 ноября 2024, 10:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »