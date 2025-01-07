В Николаеве мужчина запустил в кафе страйкбольную гранату

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В центре Николаева в результате конфликта с персоналом кафе посетитель бросил в заведение страйкбольную гранату

Об этом передает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, происшествие случилось 5 января. в результате взрыва никто из посетителей и работников кафе не пострадал.

После броска гранаты злоумышленник скрылся с места происшествия и даже пытался замаскироваться. В частности, он сменил прическу и выбрил бороду.

Полицейские установили злоумышленника, им оказался 34-летний житель Одесской области. Пластмассовые обломки от страйкбольной гранаты криминалисты изъяли в качестве вещественных доказательств.

Действия злоумышленника квалифицировали по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает штраф, пробационный надзор или ограничение свободы до пяти лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Напомним, в декабре в Ивано-Франковской области пьяный мужчина взорвал гранату неподалеку от своего дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник задержан.