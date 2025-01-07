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07 января 2025, 04:25

Жители Ужгорода напали на правоохранителей, избили их и скрылись

07 января 2025, 04:25
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фото: Нацполиция
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В Ужгороде группа мужчин напала на правоохранителей, исполнявших служебные обязанности. Злоумышленники нанесли им телесные повреждения и скрылись с места происшествия. Нарушителей задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент начался со словесного конфликта, переросшего в физическую агрессию. Медики диагностировали у пострадавших правоохранителей в возрасте 20, 25 и 27 лет сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Оперативники установили личности злоумышленников. Задержание местных жителей от 39 до 42 лет провели при поддержке спецподразделения КОРД и Патрульной службы полиции особого назначения.

Всех пятерых нападавших поместили в изолятор временного содержания. Ужгородский горрайонный суд избрал для подозреваемых меру пресечения – безальтернативное содержание под стражей. Им грозит до семи лет заключения.

Напомним, на Закарпатье мужчина угрожал убить всю семью полицейского.

суд СИЗО задержания Ужгород нападение Нацполиция Избиение мера пресечения
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