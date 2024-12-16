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В Днепре суд избрал меру пресечения подозреваемому в совершении теракта 14 декабря, в результате которого погиб человек и еще четверо получили ранения. Фигурант будет находится под стражей 60 суток без права внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

"Подозреваемый — с Марганца на Днепропетровщине, но ныне живет в Одессе. Он будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля 2025 года", – говорится в сообщении.

Фигурантом дела является Рубен Восканян. По материалам дела, в сумке, подложенной под скамейку возле здания ТЦК в центре Днепра, находилось самодельное взрывное устройство.

Обвиняемый уверял, что его подставили. По словам мужчины, "куратор" сообщил, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки. О взрывном устройстве подсудимый вроде бы не знал.

Фигурант работает барменом и, по его словам, видел взяточничество на работе. Именно поэтому и решил отомстить "взяточнику", которого "заказали".

Напомним, 14 декабря сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали Рубена Восканяна, причастного к установке и подрыву самодельного взрывного устройства возле здания ТЦК и СП в Днепре. Предварительно, он совершил теракт по указаниям российских спецслужб.