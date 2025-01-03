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Происшествие случилось 2 января около 07:30 на улице Гожуловской в Полтаве. В полиции начали два уголовных производства

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Конфликт возник между местным жителем и работниками ТЦК при проверке документов.

В результате инцидента двое участников – 33-летний полтавчанин и 42-летний военнослужащий ТЦК – сообщили о полученных телесных повреждениях.

Как пишет Суспільне, спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что военнослужащие ТЦК подошли к мужчине, чтобы проверить его военно-учетные документы. После этого мужчина отступил на пару шагов назад и ударил одного из военнослужащих в лицо и свалил его на землю. Двое других военных оттащили мужчину от своего побратима и держали его, поскольку тот вел себя очень агрессивно.

Старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу и "скорую". За это время на месте конфликта стали собираться очевидцы. Они увидели, как военнослужащие держат мужчину в гражданской одежде.

"Начались совершенно безосновательные обвинения в адрес воинов. Нападающий в то же время рассказывал всем, что он никого не бил, тогда как военные сломали ему ногу", – рассказал Истомин.

В полиции отметили, что информация о переломе ноги у мужчины не подтвердилась.

По факту конфликта открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в Сумах на территории городского ТЦК и СП военнослужащий избил 40-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице.