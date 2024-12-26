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Инцидент произошел 23 декабря в Могилеве-Подольском на территории районного ТЦК и СП. Военный нанес травм младшему коллеге

Об этом сообщает Винницкая специализированная прокуратура и пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На территории ТЦК 52-летний военный во время словесного спора и толкотни нанес 37-летнему мужчине травмы средней тяжести.

Военный, получивший повреждения, находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании нападающему меры пресечения. Военнослужащему грозит до 3 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни пьяный работник ТЦК совершил ДТП.