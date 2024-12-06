Пенсионеру со Львовщины, который по просьбе соседки забил до смерти собаку, грозит тюрьма

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Правоохранители Львовской области сообщили о подозрении 84-летнему мужчине в жестоком обращении с животными. Мужчина забил палкой собаку

Об этом сообщили полиции Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Как рассказали в полиции, мужчина по просьбе соседки привязал собаку к дереву, после чего нанес животному минимум четыре удара по голове деревянной палкой.

Эти травмы повлекли за собой смерть животного.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 51-летний киевлянин подозревается в жестоком обращении с собакой, которую он ударил ногой на улице после конфликта в почтовом отделении.