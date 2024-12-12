Ракетный удар по Днепровскому району 30 ноября: в больнице скончался еще один пострадавший

фото: Сергей Лысак

Сегодня, 12 декабря, в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября. Он стал шестой жертвой российских оккупантов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В больнице умер еще один мужчина, который пострадал из-за атаки на Днепровский район 30 ноября. Ему было 49 лет. В общей сложности тот удар унес шесть жизней. Мои искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 ноября кафиры атаковали Днепровский район . В результате вражеского обстрела есть жертвы и десятки раненых, среди которых 11-летний ребенок.

В понедельник, 9 декабря, в больнице скончался мужчина, ставший пятой жертвой российской атаки.