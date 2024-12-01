фото: Сергей Лысак

Число пострадавших в результате ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровщины вечером 30 ноября возросло до 25

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На месте ракетного обстрела общины в Днепровском районе работают благотворители. Местные жители получают стройматериалы для ремонта изуродованных домов. Также полиция развернула мобильный пункт для приема заявлений о поврежденном имуществе.

"Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. По последним данным таких 25. Из них семеро на амбулаторном лечении. Остальные – госпитализированы. К сожалению, из-за вчерашней трагедии оборвалась жизнь четырех человек", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак проинформировал, что семьи могут получить материальную помощь от области – 300 тысяч гривен.

"Средства не вернут семьям родных. Но смогут хоть чуть-чуть поддержать в сложное время", — добавил начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним, в субботу вечером, 30 ноября, оккупанты атаковали Днепровский район. В результате вражеских обстрелов есть жертвы и десятки раненых, среди которых 11-летний ребенок.