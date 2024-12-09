Ракетный удар по Днепропетровщине 30 ноября: количество погибших выросло

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В больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В больнице скончался 63-летний мужчина, который пострадал из-за ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября. Более недели врачи боролись за его жизнь. К сожалению, травмы были слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших в результате ракетного удара 30 ноября возросло до пяти.

Напомним, вечером 30 ноября оккупанты атаковали Днепровский район. В результате вражеских обстрелов есть жертвы и десятки раненых, среди которых 11-летний ребенок.