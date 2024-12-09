фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В момент возникновения возгорания в доме находились два ребенка 6 и 2 лет. Они сами быстро вышли во двор. Медики осмотрели их – состояние детей удовлетворительное, к счастью, надышаться продуктами горения они не успели.

Спасатели потушили пожар на площади 15 кв.м. Причину его возникновения устанавливают.

Напомним, утром 9 декабря в Днепре горел двухэтажный дом. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.