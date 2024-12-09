В Николаеве в пожаре чуть не пострадали маленькие дети
Утром 9 декабря в Николаеве возник пожар в частном доме
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В момент возникновения возгорания в доме находились два ребенка 6 и 2 лет. Они сами быстро вышли во двор. Медики осмотрели их – состояние детей удовлетворительное, к счастью, надышаться продуктами горения они не успели.
Спасатели потушили пожар на площади 15 кв.м. Причину его возникновения устанавливают.
Напомним, утром 9 декабря в Днепре горел двухэтажный дом. Во время тушения спасатели обнаружили погибшего мужчину.
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