В Киевской области мужчину отправили за решетку за убийство жены
Суд вынес приговор жителю города Яготин, который до смерти избил жену
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Происшествие случилось в декабре прошлого года. Поздно вечером супруги возвращались из развлекательного заведения и между ними в состоянии опьянения возник конфликт. Разъяренный мужчина нанес своей жене множественные удары кулаками по голове. От полученных травм 29-летняя женщина скончалась в больнице.
Злоумышленник, который ранее уже был судим, получил 10 лет тюрьмы.
Напомним, на Буковине будут судить мужчину, попытавшегося сжечь бывших жену и тещу.
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