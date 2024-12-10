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Суд вынес приговор жителю города Яготин, который до смерти избил жену

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в декабре прошлого года. Поздно вечером супруги возвращались из развлекательного заведения и между ними в состоянии опьянения возник конфликт. Разъяренный мужчина нанес своей жене множественные удары кулаками по голове. От полученных травм 29-летняя женщина скончалась в больнице.

Злоумышленник, который ранее уже был судим, получил 10 лет тюрьмы.

Напомним, на Буковине будут судить мужчину, попытавшегося сжечь бывших жену и тещу.