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10 декабря 2024, 10:58

Планировали взорвать прямо в доме: правоохранители предотвратили убийство семьи волонтеров из Черкасщины

10 декабря 2024, 10:58
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции предотвратили покушение на семью волонтеров в Черкасской области. Злоумышленников задержали, им грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По результатам спецоперации в регионе нейтрализовали преступную группу, которая с помощью самодельных взрывных устройств пыталась взорвать волонтеров прямо в их доме.

Речь идет о главе благотворительного фонда, помогающей Силам обороны, и ее муже – демобилизованном воине ВСУ, который получил тяжелое ранение на передовой.

В пресс-службе Национальной полиции в Черкасской области уточнили, что злоумышленниками оказались 43-летний мужчина и 41-летняя женщина.

По материалам СБУ, мотивом покушения стал отказ потерпевших платить вымышленный долг за ремонтные работы в их доме.

"Для совершения преступления злоумышленники подготовили 4 самодельных взрывных устройства, которые снарядили порохом, гайками и зажигательными шнурами. В дальнейшем они планировали забросить взрывчатку в спальную комнату, где должны были отдыхать волонтеры", — говорится в сообщении.

Правоохранители заблаговременно разоблачили преступную группу и задержали двух ее участников "на горячем", когда они готовились к проникновению в квартиру потерпевших.

В ходе обысков у фигурантов изъяли самодельные взрывные устройства, компоненты для изготовления взрывчатки и мобильные телефоны с поличным.

Двум организаторам группы уже сообщили о подозрении. Также планируется подозрение на их сообщника.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее правоохранители сорвали спецоперацию российской спецслужбы в Одессе и спасли жизнь местному главе общественного формирования Геннадию Бейбутяну.

Об "убийстве" одесского бизнесмена и руководителя общественного формирования по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам" Геннадия Бейбутяна сообщалось 19 октября.

СБУ убийство задержание Черкасская область покушение Нацполиция взрывчатка
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