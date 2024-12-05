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05 декабря 2024, 14:19

Суд во Львове рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в убийстве Фарион

05 декабря 2024, 14:19
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фото: Суспільне Львів/Ирина Мочульская
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Сегодня, 5 декабря, Львовский апелляционный суд рассмотрел жалобу о мере пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Суд оставил без изменений меру пресечения — это содержание под стражей без права на залог. Таким образом, Зинченко будет оставаться под стражей как минимум до 12 января.

В сегодняшнем заседании суда Зинченко и один из его адвокатов Игорь Сулима принимали участие с помощью видеосвязи.

Также в зале суда присутствовала мать подозреваемого и люди, которые одели футболки с фотографией подозреваемого и надписью "Зинченко невиновен". Также присутствовали люди, пришедшие поддержать семью Ирины Фарион.

Напомним, Ирина Фарион скончалась после покушения на нее 19 июля. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета ей в голову. Уже 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении преступления. Пока парень находится под арестом.

Полиция рассматривает несколько версий по поводу мотивов преступления - личная неприязнь, общественно-политическая деятельность Фарион и идеологические причины.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко перевели в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующий по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

Кроме того, мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

Отметим, 13 ноября суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко до 12 января.

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