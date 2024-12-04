Суд вынес приговор жительнице Харькова, убившей своего новорожденного ребенка

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В Харькове суд признал виновной в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка 38-летнюю женщину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как выяснили в рамках следствия, в конце ноября 2022 женщина в своей квартире в Харькове самостоятельно и без помощи медиков родила дочь.

"Она сразу положила девочку в полимерный пакет, завязала его, чем ограничила ребенку доступ к воздуху. Девочка скончалась", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину не признала. Она подтвердила, что действительно родила дома ребенка, ножницами перерезала пуповину, положила младенца в пакет, а сама пошла отдыхать в комнату и ждать сожителя.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина полностью осознавала свои действия. Приговор суда можно обжаловать в апелляции.

Напомним, ранее Волынский апелляционный суд отменил условный приговор 19-летней жительнице Волыни, уморившей голодом свою новорожденную дочь.