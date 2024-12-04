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04 декабря 2024, 06:45

Суд вынес приговор жительнице Сумщины, убившей своего мужа в годовщину свадьбы

04 декабря 2024, 06:45
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фото: pixabay.com
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Суд избрал наказание для 43-летней жительницы Сумщины, которая в годовщину свадьбы лишила жизни своего мужа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Убийство произошло 22 августа этого года в с. Мащанка Ахтырского района.

При совместном употреблении спиртных напитков между супругами возникла ссора.

"Муж упрекал жену за то, что она долго ходила за спиртным. Женщина дождалась, пока мужчина лег на кровать отдохнуть, схватила нож и ударила его в область грудной клетки", - рассказали в прокуратуре.

От полученных травм 45-летний мужчина скончался, а женщина скрылась с места происшествия. Она вернулась только утром и сама позвонила в полицию.

В суде женщина свою вину признала, объяснила, что не планировала убивать мужчину. Она рассказала, что в тот день у них была годовщина свадьбы, а мужчина кричал на нее и требовал спиртное. Она также отметила, что не стала вызывать скорую, поскольку понимала, что медики уже не смогут оказать помощь мужчине.

Суд признал женщину виновной в умышленном убийстве, она приговорена к 7 годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будут судить женщину, которая на праздновании дня рождения убила именинника.

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