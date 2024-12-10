В Днепре пенсионер зарезал на детской площадке 15-летнего подростка: как его наказал суд

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Убийство произошло 31 декабря 2023 в Самарском районе Днепра. Злоумышленник проведет за решеткой 12 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

По материалам следствия, во время конфликта на детской площадке, на улице Космонавтов, мужчина ударил ножом 15-летнего подростка. После этого он ушел с места преступления. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В течение часа правоохранители задержали 68-летнего подозреваемого. У мужчины изъяли орудие преступления.

"Исследовав полученные доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове 71-летний пенсионер узнал об измене и зарезал свою 47-летнюю жену.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.