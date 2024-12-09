В центре Днепра человек прыгнул с моста

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Инцидент произошел сегодня днем, 9 декабря, в Днепре. Чрезвычайники спасли мужчину, прыгнувшего в воду

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 14:10 человек прыгнул в воду с Центрального моста Днепра.

"Работники водолазно-спасательного подразделения ГСЧС достали мужчину, 1995 года рождения, из воды и на лодке транспортировали его на берег, где передали медикам", — говорится в сообщении.

Теперь компетентные органы должны установить все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что 4 ноября жительница Ужгорода пыталась совершить самоубийство, прыгнув с пешеходного моста. Это была не первая ее попытка.