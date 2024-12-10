17:00  09 грудня
У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту
20:20  09 грудня
Голова АМКУ Павло Кириленко незаконно збагатився на понад 72 млн грн, — НАБУ
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2024, 02:05

У Дніпрі пенсіонер зарізав на дитячому майданчику 15-річного підлітка: як його покарав суд

10 грудня 2024, 02:05
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вбивство сталося 31 грудня 2023 року в Самарському районі Дніпра. Зловмисник проведе за ґратами 12 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами слідства, під час конфлікту на дитячому майданчику, на вулиці Космонавтів, чоловік вдарив ножем 15-річного підлітка. Після цього він пішов із місця злочину. Від отриманих травм дитина померла в лікарні.

Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного. У чоловіка вилучили знаряддя злочину.

"Дослідивши отримані докази суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові 71-річний пенсіонер дізнався про зраду та зарізав свою 47-річну дружину.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.

суд убивство Дніпро трагедія в'язниця вирок підліток різанина
У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту
09 грудня 2024, 17:00
У Дніпрі горів двоповерховий будинок: загинув чоловік
09 грудня 2024, 14:59
У Житомирі на 40-метровій висоті помер машиніст баштового крана
05 грудня 2024, 08:10
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
"Їхали на закупи": на кордоні з Польщею викрили псевдоподружжя
10 грудня 2024, 01:08
Розвідники показали, як знищили військову техніку росіян на Запоріжжі
10 грудня 2024, 00:40
У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування дівчини у підземному переході
10 грудня 2024, 00:14
У Харкові біля відділу поліції підірвали вибуховий пристрій
09 грудня 2024, 22:45
Реальні переговори будуть, але не між Києвом і Москвою
09 грудня 2024, 22:06
На Київщині легковик врізався у маршрутку з пасажирами: є постраждалі
09 грудня 2024, 21:25
Україна повернула сина військовослужбовиці, який три роки залишався в окупації на Луганщині
09 грудня 2024, 20:50
Голова АМКУ Павло Кириленко незаконно збагатився на понад 72 млн грн, — НАБУ
09 грудня 2024, 20:20
Російські війська вдарили дроном по цивільній автівці в Херсоні: водія госпіталізували
09 грудня 2024, 19:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Фурса
Юрій Богданов
Всі блоги »