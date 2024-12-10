У Дніпрі пенсіонер зарізав на дитячому майданчику 15-річного підлітка: як його покарав суд

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Вбивство сталося 31 грудня 2023 року в Самарському районі Дніпра. Зловмисник проведе за ґратами 12 років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За матеріалами слідства, під час конфлікту на дитячому майданчику, на вулиці Космонавтів, чоловік вдарив ножем 15-річного підлітка. Після цього він пішов із місця злочину. Від отриманих травм дитина померла в лікарні.

Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного. У чоловіка вилучили знаряддя злочину.

"Дослідивши отримані докази суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові 71-річний пенсіонер дізнався про зраду та зарізав свою 47-річну дружину.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.