Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика

НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должностное лицо в статусе подозреваемого по «днепропетровскому делу»

НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должностное лицо в статусе подозреваемого по «днепропетровскому делу»

фото: из открытых источников

НАБУ сообщило о разоблачении масштабной схемы хищения бюджетных средств в дорожной сфере в Днепропетровской области. Нанесенный ущерб оценивается в 286 миллионов гривен. Вместе с бывшим главой Днепропетровской ОГА подозреваемыми по делу проходят еще четверо: заместитель председателя Днепропетровской ОГА, руководитель департамента Днепропетровской ОГА, начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА, руководитель субъекта хозяйственной деятельности. На сайте НАБУ не указаны имена подозреваемых, но именно Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА в 2022 году, когда была реализована схема хищения.

2022 год – это уже период военного положения. Закон в такой период разрешает первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, затраты на текущий и капитальный ремонт возможны только в последнюю очередь.

Как установило следствие, "подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания".

Таким образом, расходы на обслуживание дорог безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. Денежные средства выделил Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА. На эту сумму заключили договоры на выполнение работ с компанией "Будинвест Инжиниринг" - 49% уставного капитала в ней тогда принадлежали близкой подруге Валентина Резниченко фитнес-тренеру Яне Хланте. "Будинвест Инжиниринг" завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн. Часть этих средств, по данным следствия, была выведена на счета других компаний, также связанных с экс-председателем ОГА и его заместителем.

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с декабря 2020 года по начало 2023 года, когда его своим указом уволил президент Владимир Зеленский. Тогда о причинах увольнения официально ничего не было сказано, но уже было известно о возбужденном в ноябре 2022 года Специальной антикоррупционной прокуратурой уголовном деле по бюджетным 1,5 млрд гривен и "освоении" этих средств компанией подружки Резниченко.

По уголовному делу НАБУ Резниченко – высшее должностное лицо, причастное к хищению средств на дорожных работах в Днепропетровской области. Но в продолжающемся с 2022 года скандале есть и более влиятельные персонажи.

В один день с Резниченко в отставку ушел заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Без его активного участия как должностного лица, ответственного за региональную политику и президентскую вертикаль власти в регионах, не могло состояться назначение Резниченко на главу ОГА. И крайне маловероятно, что Тимошенко не знал, чем Резниченко занимается – он просто не мог этого не знать. Но для него история с дорожными аферами в Днепропетровской области закончилась отставкой с высокой должности в ОП. Не в последнюю очередь благодаря недавней утечке следственных материалов НАБУ по злоупотреблениям на "Большом строительстве".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в одном из своих интервью заявил, что ливень этой информации дал возможность подготовиться другим фигурантам "днепропетровского" дела к следственным действиям. Был ли Кирилл Тимошенко таким фигурантом официально – трудно сказать утвердительно. Но обыск у него НАБУ провело в конце июня 2024 уже по делу о ливне – следовательно, следствие считает, что Тимошенко был, по крайней мере, заинтересован и в сливе, и в том, что этот слив даст возможным подозреваемым.

Однозначно заинтересованным в сливе материалов НАБУ был Юрий Голик – давний советник Валентина Резниченко, хороший знакомый Яны Хланты, консультант "Большого строительства" и фигурант следствия по злоупотреблениям на "Большом строительстве". Несмотря на свой процессуальный статус, Юрий Голик спокойно посещал Офис президента еще в 2023 году. А фирма "Будинвест Инжиниринг", несмотря на возбужденное НАБУ дело, и дальше получала средства на дорожные работы – правда не сотни миллионов, а значительно меньше. Ждать обысков НАБУ Юрий не стал – в самом начале июня 2024 года, буквально за несколько дней до возможного обыска, он уехал из Украины со справкой инвалида и по системе "Шлях".

Коллективный портрет топ-фигурантов дела о злоупотреблениях на "Большом строительстве" обязательно должен дополнить кто-то очень влиятельный из правительства. Ведь выделение средств на дороги санкционирует профильный министр. И такой человек был. С марта 2020 года по ноябрь 2022 года министерство развития общин и территорий возглавлял Алексей Чернышов. Его путь к властным вершинам – это собрание очень близко связанных с ним коррупционных историй и уголовных дел. Но, когда в ноябре 2022 года САП зарегистрировала производство по возможному присвоению государственных средств компанией "Будинвест Инжиниринг", Алексей сменил направление деятельности – с должности министра регионов пошел работать в газовую отрасль, устроился председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Говорит, что после развития регионов почувствовал тягу к усилению энергетической независимости Украины путем увеличения объемов газодобычи и повышения доверия международных партнеров.

Яна Хланта потеряла интерес к бизнесу и дорожному строительству еще в ноябре 2022 года – как только Специальная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту хищения средств, она вышла из состава соучредителей "Будинвест Инжиниринг". И чувствовала себя потом достаточно уверенно. Поскольку когда в июне 2024 года – тогда же, когда и к Кириллу Тимошенко – к ней пришло с обыском НАБУ, она не просто не волновалась, а даже пошла в контратаку. Совместно со своим адвокатом Яна написала в ДБР письмо, в котором требовала возбудить уголовное дело против детективов НАБУ, которые, якобы, нарушили ее право на неприкосновенность жилья и нанесли имущественный ущерб. Возможно, сказался спортивный характер Яны – она мастер спорта, много лет занималась пауэрлифтингом. Но более вероятно, что и здесь чувствовать себя уверенно помогла утечка следственных материалов. Теперь Яна может спокойно работать фитнес-тренером как прежде.