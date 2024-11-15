Нардепу Николаю Тищенко продлили круглосуточный домашний арест

фото: Суспільне / Анна Сергиец

В пятницу, 15 ноября, Печерский райсуд Киева на два месяца продлил меру пресечения народному депутату Украины Николаю Тищенко. Его подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

"Суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 декабря", – говорится в сообщении.

Напомним, Печерский райсуд Киева на своем заседании 14 ноября не смог определиться с продолжением меры пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Его адвокаты "завалили" суд ходатайствами.

Сам же Тищенко обратился к судье и отметил, что якобы в сети распространяется информация об их "кумовстве".

Напомним, 12 ноября Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

13 ноября в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, который фигурирует в уголовном производстве и должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.