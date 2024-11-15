Нардепу Шевченко, которого подозревают в государственной измене, избрали меру пресечения

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Сегодня, 15 ноября, народному депутату Украины Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения — содержание под стражей сроком два месяца без права внесения залога

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера СБУ и ГБР объявили подозрение народному депутату Украины Евгению Шевченко. Его подозревают в государственной измене.