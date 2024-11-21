фото: ОВА

Число пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного удара 21 ноября возросло до 17

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Отмечается, что десятеро из пострадавших – в больнице. 38-летняя женщина – в тяжелом состоянии, у нее резаные раны головы.

В городе, кроме админздания, повреждены пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковушка.

Напомним, днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков.