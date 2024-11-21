Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: повреждены многоэтажки, есть раненые
В среду, 20 ноября, российские военные нанесли авиаудар по одному из жилых районов Константиновки Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В результате вражеского удара повреждены 10 многоэтажек, возник пожар в гараже. Получили ранения шесть человек.
Спасатели ликвидировали возгорание гаража и авто на общей площади 23 кв.метров.
Напомним, 21 ноября, россияне атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Частично разрушено админздание, повреждены двухэтажки. Пострадали не менее 15 человек.
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