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21 ноября 2024, 12:56

Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: повреждены многоэтажки, есть раненые

21 ноября 2024, 12:56
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фото: ГСЧС
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В среду, 20 ноября, российские военные нанесли авиаудар по одному из жилых районов Константиновки Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В результате вражеского удара повреждены 10 многоэтажек, возник пожар в гараже. Получили ранения шесть человек.

Спасатели ликвидировали возгорание гаража и авто на общей площади 23 кв.метров.

Напомним, 21 ноября, россияне атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Частично разрушено админздание, повреждены двухэтажки. Пострадали не менее 15 человек.

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