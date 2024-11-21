Удар по Днепру: повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью
В результате утренней ракетной атаки на Днепр в четверг, 21 ноября, повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью
Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил в Telegram, передает RegioNews.
Он добавил, что из-за атаки разрушена котельная. В самом здании центра реабилитации людей инвалидностью выбиты окна. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
"Мы имеем дело с взбешенными подонками", - прокомментировал российский удар Борис Филатов.
Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары.
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