Удар по Днепру: повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью

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В результате утренней ракетной атаки на Днепр в четверг, 21 ноября, повреждено здание центра реабилитации людей с инвалидностью

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Он добавил, что из-за атаки разрушена котельная. В самом здании центра реабилитации людей инвалидностью выбиты окна. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

"Мы имеем дело с взбешенными подонками", - прокомментировал российский удар Борис Филатов.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары.