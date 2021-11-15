В Кривом Роге задержан мужчина, который кирпичом забил знакомого до смерти

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В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который во время ссоры избил потерпевшего 55-летнего знакомого кирпичом до смерти

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции, передает RegioNews.

"Конфликт между двумя мужчинами произошел во время совместного употребления алкоголя в ночь на 14 ноября возле одного из подъездов жилого дома в Металлургическом районе города. 48-летний горожанин избил пострадавшего кирпичом, в результате чего мужчина получил травмы и скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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