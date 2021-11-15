14:20  15 листопада
Україна може ввести надзвичайний стан у п'яти областях через загострення на кордоні Білорусі
15:23  15 листопада
Захід бачить велику загрозу вторгнення РФ в Україну цієї зими – Financial Times
12:16  15 листопада
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2021, 20:16

У Кривому Розі затримано чоловіка, який цеглиною забив знайомого до смерті

15 листопада 2021, 20:16
Читайте также на русском языке
Фото з соцмереж
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки побив потерпілого 55-річного знайомого цеглиною до смерті

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

"Конфлікт між двома чоловіками стався під час спільного вживання алкоголю в ніч на 14 листопада біля одного з під’їздів житлового будинку у Металургійному районі міста. 48-річний містянин побив потерпілого цеглиною, в результаті чого чоловік отримав травми та помер", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Черкаській області дружина ножем вбила чоловіка.

убивство поліція затримання Кривий Ріг

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua