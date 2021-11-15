У Кривому Розі затримано чоловіка, який цеглиною забив знайомого до смерті

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У Кривому Розі правоохоронці затримали чоловіка, який під час сварки побив потерпілого 55-річного знайомого цеглиною до смерті

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

"Конфлікт між двома чоловіками стався під час спільного вживання алкоголю в ніч на 14 листопада біля одного з під’їздів житлового будинку у Металургійному районі міста. 48-річний містянин побив потерпілого цеглиною, в результаті чого чоловік отримав травми та помер", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу нападника та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Черкаській області дружина ножем вбила чоловіка.