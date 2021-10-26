На Киевщине прекратили деятельность нарколаборатории и задержали членов наркогруппировки

Фото: Нацполиция

Оперативники разоблачили группу наркодилеров, которые сбывали наркотики и психотропы через виртуальные нарколавки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Обустроили лабораторию по изготовлению амфетамина на Киевщине. В дальнейшем распространяли запрещенные вещества по всем регионам государства оптовыми и мелкими партиями через почтовые отправления", - рассказали правоохранители.

В результате обысков правоохранители изъяли крупнейшую в стране единичную партию марок ЛСД, стоимость которой по ценам "черного" рынка составляет более 18 миллионов гривен.

По предварительным данным, ежемесячно подозреваемые получали до 1,5 миллиона гривен прибыли.

Организатор и один из мужчин уже задержаны. После завершения следственно-оперативных мероприятий будет дана правовая оценка действиям других участников группировки.

За содеянное им может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.