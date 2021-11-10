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10 ноября 2021, 16:24

В Кривом Роге нашли мертвым еще одного брата погибшего мэра Константина Павлова

10 ноября 2021, 16:24
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Двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова – Бориса Павлова – нашли повешенным дома в Кривом Роге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "УНН".

По данным агентства, в полиции на вопрос, действительно ли обнаружили Бориса Павлова повешенным у него дома, ответили: "да, я вам подтверждаю эту информацию".

В полиции сообщили, что, по предварительной информации, предсмертной записки не было.

Как сообщалось, в Кривом Роге найден мертвым брат погибшего мэра города Константина Павлова Андрея.

Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в деревне свободное под Кривым Рогом, рядом было оружие.

По одной из версий Константин Павлов мог покончить с собой из-за долга перед бандитами.

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