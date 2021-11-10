У Кривому Розі знайшли мертвим ще одного брата загиблого мера Костянтина Павлова

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "УНН".

За даними агенції, у поліції на запитання, чи дійсно виявили Бориса Павлова повішеним у нього вдома, відповіли: "Так, я вам підтверджую цю інформацію".

У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, передсмертної записки не було.

Як повідомлялося, у Кривому Розі знайдено мертвим брата загиблого мера міста Костянтина Павлова Андрія.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова було знайдено мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя.

За однією з версій Костянтин Павлов міг накласти на себе руки через борг перед бандитами.