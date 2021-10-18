Брат погибшего мера Кривого Рога Павлова найден мертвым - депутат

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Стране депутата горсовета Виктории Третяк.

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", - заявила Виктория Третяк.

В свою очередь, племянник Андрея Павлова Юрий заявил, что брат жаловался на плохое самочуствие.

Напомним, 15 августа 2021 года мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым в доме в деревне Вильне под Кривым Рогом, рядом было оружие.

По одной из версий Павлов мог покончить жизнь самоубийством из-за долга перед бандитами

Известно, что Павлов был мэром Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов в 2020 году в Кривом Роге победил многолетний мэр города Юрий Вилкул с 46,27% голосов, который имел все шансы быть переизбранным на новый срок. На вторую позицию вышел кандидат от "Слуги народа", которого поддержали структуры олигарха Рината Ахметова Дмитрий Шевчик. Однако 17 ноября Вилкул снялся со второго тура. Вместо этого он поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в итоге победил на выборах.