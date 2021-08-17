Мэр Кривого Рога мог покончить с собой из-за долга перед бандитами - СМИ

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Мэр Кривого Рога Константин Павлов, которого нашли мертвым 15 августа в своем доме мог покончить жизнь самоубийство из-за долгов перед бандитами

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сегодня.

По данным издания, бандиты, в частности принимали участие в финансировании избирательной кампании Павлова.

"В общих чертах ситуация, по данным нашего источника следующая: Павлов участвовал в местных выборах 2020, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства в том числе и криминальных структур, которые не смог возвратить. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида", - отмечает издание

Напомним, что Павлов был найден мертвым 15 августа. Полиция позднее подтвердила его смерть. Изначально расссматривались три версии смерти мэра Кривого Рога. Позднее была названа еще одна