На Днепропетровщине разоблачили банду, которая держала людей в трудовом рабстве

Гастарбайтеры трудились на полевых работах в селе

Гастарбайтеры трудились на полевых работах в селе

Фото: Нацполиция Украины

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые удерживали в трудовом рабстве людей из социально-уязвимых групп населения.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Следователи установили, что преступная группа состояла из шести человек, жителей г. Апостолово Днепропетровской области.

В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Однако гастарбайтеры проживали в бараках и тяжело работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром выполнять "черные" работы.

В рамках расследования по местам жительства фигурантов прошли обыски, в результате которых изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности – почти 300 тысяч грн, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили потерпевших и свидетелей, которые подтверждают факт трудовой эксплуатации.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам сообщение о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, на Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек.