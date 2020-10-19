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19 октября 2020, 16:17 3

На Николаевщине неизвестные пытались сжечь машину главы сельсовета

19 октября 2020, 16:17 3
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Машина чудом уцелела
Машина чудом уцелела
Фото: Нацполиция Украины
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В Очаковском районе Николаевской области неизвестные пытались поджечь автомобиль главы Черноморского сельсовета.

О случившемся в полицию сообщил сам владелец машины, пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сельский голова рассказал, что машину он оставил во дворе своего частного дома вечером, а утром обнаружил неизвестную жидкость на колесах, а также сожженные перчатки — на крыше и рядом с автомобилем.

С места происшествия оперативники изъяли подожженные перчатки и остатки жидкости из колес, которые сейчас направлены на экспертизу.

По данному факту начали уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Стоит отметить, что на сегодняшний день должность головы Черноморского сельсовета занимает Андрей Дмитриенко, который баллотируется на повторный срок от политической партии "Слуга народа".

Напомним, во Львовской области сожгли авто кандидата на главу ОТО.

поджог полиция авто Николаев село
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