09:49  19 октября
В Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 17:09 5

В Харькове полиция открыла дело из-за студенческого бала-маскарада

19 октября 2020, 17:09 5
Читайте також українською мовою
Причастным грозит до трех лет тюрьмы
Причастным грозит до трех лет тюрьмы
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полиция Харькова открыла дело из-за проведения бала-маскарада в городе, на котором могли нарушать карантинные ограничения.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в интернете информацию о бале-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

"19 октября во время мониторинга сети интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в гостинице по проспекту Независимости, 16 октября, состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные потерпевшие лица.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в одном из городских отелей. Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили четыре танцевальных номера.

Напомним, ранее в Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина во время выступления Ирины Билык во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Харьков праздник Украина полиция дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »