В Харькове полиция открыла дело из-за студенческого бала-маскарада

Причастным грозит до трех лет тюрьмы

Причастным грозит до трех лет тюрьмы

Фото из открытых источников

Полиция Харькова открыла дело из-за проведения бала-маскарада в городе, на котором могли нарушать карантинные ограничения.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что полицейские нашли в интернете информацию о бале-маскараде 19 октября. При этом он состоялся еще 16 октября.

"19 октября во время мониторинга сети интернет сотрудники Шевченковского отдела полиции обнаружили информацию, что в гостинице по проспекту Независимости, 16 октября, состоялся бал-маскарад, который, возможно, был проведен с нарушением карантинных требований и норм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы преступления, возможные потерпевшие лица.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Студенческий бал-маскарад состоялся 16 октября в одном из городских отелей. Как сообщили в горсовете, в мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Команды представили четыре танцевальных номера.

Напомним, ранее в Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина во время выступления Ирины Билык во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.