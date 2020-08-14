"Толя - петух" В Николаеве неизвестные поиздевались над офисом партии Шария

Они "украсили" офис различными надписями

Они "украсили" офис различными надписями

Фото из открытых источников

Правоохранители устанавливают подозреваемых, которые нанесли "хулиганские надписи" на фасаде здания офиса политической партии в Николаеве. Как выяснилось, офис принадлежит сторонникам пророссийского пропагандиста Анатолия Шария

Как сообщает RegioNews, об инциденте сегодня сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

"Утром 14 августа в полицию поступило сообщение от работника политической партии, офис которой расположен по ул. Потемкинской в Центральном районе г. Николаев, о совершении хулиганских действий со стороны неизвестных лиц, которые ночью нанесли из аэрозольного баллончика надписи на входных дверях офиса", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Название партии полиция не сообщила, но опубликовало несколько фото с места событий. На одной из них написано "Толя — петух".

Интересно, что о "нападении" на свой офис сегодня сообщила николаевская ячейка партии Анатолия Шария. Одна из представительниц организации, Татьяна Кравчук, считает, что к "нападению" причастен Офис президента Украины. Свои претензии к Банковой она попыталась сформулировать в комментарии к соответствующему видео.

"Такими выходками Офис президента продолжает позорить нашу страну на международном уровне, утверждая ее в статусе государства, в котором процветает радикализм", — говорится в сообщении Кравчук.

Напомним, ранее Шарий ответил на возможный запрет его партии.