14:46  14 августа
Полиция Украины перейдет на усиленный режим работы
15:28  14 августа
Дело Гандзюк: депутаты Херсонского облсовета решили поддержать Мангера
17:42  14 августа
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 14:58 5

"Толя - петух" В Николаеве неизвестные поиздевались над офисом партии Шария

14 августа 2020, 14:58 5
Читайте також українською мовою
Они "украсили" офис различными надписями
Они "украсили" офис различными надписями
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители устанавливают подозреваемых, которые нанесли "хулиганские надписи" на фасаде здания офиса политической партии в Николаеве. Как выяснилось, офис принадлежит сторонникам пророссийского пропагандиста Анатолия Шария

Как сообщает RegioNews, об инциденте сегодня сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

"Утром 14 августа в полицию поступило сообщение от работника политической партии, офис которой расположен по ул. Потемкинской в Центральном районе г. Николаев, о совершении хулиганских действий со стороны неизвестных лиц, которые ночью нанесли из аэрозольного баллончика надписи на входных дверях офиса", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Название партии полиция не сообщила, но опубликовало несколько фото с места событий. На одной из них написано "Толя — петух".

Неизвестные "украсили" офис партии Шария в Николаеве

Интересно, что о "нападении" на свой офис сегодня сообщила николаевская ячейка партии Анатолия Шария. Одна из представительниц организации, Татьяна Кравчук, считает, что к "нападению" причастен Офис президента Украины. Свои претензии к Банковой она попыталась сформулировать в комментарии к соответствующему видео.

"Такими выходками Офис президента продолжает позорить нашу страну на международном уровне, утверждая ее в статусе государства, в котором процветает радикализм", — говорится в сообщении Кравчук.

Напомним, ранее Шарий ответил на возможный запрет его партии.

Офис президента партия полиция президент офис
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »