В Днепре силовики обыскивают дом и офисы Геннадия Корбана

Данную информацию подтвердил "Стране" сам Корбан, пишет Regionews.

Да. Приехали. Налоговая милиция и СБУ. С чем и какими документами, я так и не понял. Они уже два месяца сидят в Днепре. Обыски по горсовету, по моим бизнес-партнерам, по всем связанным и несвязанным лицам. Дежавю. Как только я начинаю заниматься политпроектами, появляются правоохранители в масках. Ничего не меняется. Раньше этим занимался Порошенко, а теперь Зеленский на пару с Коломойским", - заявил он в комментарии "Стране".