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06 августа 2020, 17:11 4

В Днепре силовики обыскивают дом и офисы Геннадия Корбана

06 августа 2020, 17:11 4
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Налоговая милиция и Служба безопасности Украины проводят обыски дома у бизнесмена Геннадия Корбана, а также в офисах его компаний в Днепре.

Данную информацию подтвердил "Стране" сам Корбан, пишет Regionews.

Да. Приехали. Налоговая милиция и СБУ. С чем и какими документами, я так и не понял. Они уже два месяца сидят в Днепре. Обыски по горсовету, по моим бизнес-партнерам, по всем связанным и несвязанным лицам. Дежавю. Как только я начинаю заниматься политпроектами, появляются правоохранители в масках. Ничего не меняется. Раньше этим занимался Порошенко, а теперь Зеленский на пару с Коломойским", - заявил он в комментарии "Стране".

Корбан является близким соратником мэра Днепра Филатова, который сейчас вместе с несколькими другими мэрами создал партию "Пропозиция".

Напомним, 23 июля СБУ провело обыски в Днепропетровском облавтодоре.

обыски СБУ Днепр Борис Филатов налоговая служба Геннадий Корбан
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