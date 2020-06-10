На Днепропетровщине умер депутат, пострадавший при взрыве в многоэтажке

Полиция продолжает отрабатывать версию самоубийства депутата

Полиция продолжает отрабатывать версию самоубийства депутата

Фото: poleznaya.dp.ua

В Новомосковске Днепропетровской области от полученных накануне тяжелых ожогов при взрыве квартиры, скончался 39-летний депутат горсовета Андрей Александрович.

Об этом пишет Regionews.

Напомним, вчера утром в одной из многоэтажек Новомосковска прогремел взрыв в квартире, в которой проживал Александрович.

В результате взрыва произошел пожар, разрушена стена соседней квартиры. Самого Александровича госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с ожогами почти ста процентов поверхности тела и ожогом дыхательных путей, но спасти пострадавшего не удалось.

Полиция подозревает, что депутат хотел совершить суицид. Соседи рассказали скандальные подробности о владельце квартиры. По их словам, Андрей был неадекватным и избивал жену.

Этот человек неадекватный. Мы последние два года просто мучились с этим соседом, он бил свою жену, дети были напуганы. Мы вызвали полицию. Он тут угрожал, что откроет газ, отключили газ. Мы с того момента на пороховой бочке", – рассказала соседка Людмила Степаненко в сюжете ТСН.

В последнее время депутат был без работы, соседи говорят, что он всегда здоровался и особо не пил алкоголь.

В полиции уверены, что депутат сознательно хотел покончить с собой. Перед трагедией мужчина отправил сообщение знакомым.

Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания считать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа", – рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сейчас эксперты выясняют, что именно взорвалось в жилье. Газовая служба сначала отрицала, что это природный газ, сейчас же воздерживается от комментариев. Другая комиссия выяснит масштабы разрушений.