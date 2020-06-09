Взрыв в квартире депутата на Днепропетровщине мог быть попыткой самоубийства
Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Новомосковске Днепропетровской области, который произошел сегодня утром, 9 июня, могла быть попытка самоубийства владельца
Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.
Как сообщается, к такому выводу правоохранители пришли после того, как стало известно, что утечки газа в доме не было.
Поэтому в полиции предположили, что причиной взрыва в квартире могла быть попытка суицида ее владельца.
Кроме того, ударная волны разрушила стены между квартирами, поэтому других жильцов дома пришлось эвакуировать.
Напомним, сегодня утром, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в квартире депутата горсовета.