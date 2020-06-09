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09 июня 2020, 14:42 6

Взрыв в квартире депутата на Днепропетровщине мог быть попыткой самоубийства

09 июня 2020, 14:42 6
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Фото: ГУ ГСЧС Днепропетровской области
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Причиной взрыва в одной из многоэтажек в Новомосковске Днепропетровской области, который произошел сегодня утром, 9 июня, могла быть попытка самоубийства владельца

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Как сообщается, к такому выводу правоохранители пришли после того, как стало известно, что утечки газа в доме не было.

Поэтому в полиции предположили, что причиной взрыва в квартире могла быть попытка суицида ее владельца.

По предварительным данным, там проживал бывший депутат Новомосковского городского совета Владимир Андреев. В результате происшествия его доставили в больницу с тяжелыми ожогами.

Кроме того, ударная волны разрушила стены между квартирами, поэтому других жильцов дома пришлось эвакуировать.

Напомним, сегодня утром, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в квартире депутата горсовета.

пожар взрыв самоубийство депутат горсовет Днепр Днепропетровская область квартира
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