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10 июня 2020, 11:04 2

На Закарпатье поймали госрегистратора, который украл имущества на 10 млн гривен

10 июня 2020, 11:04 2
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Следствием установлено четверо потерпевших, которых регистратор лишил права собственности
Следствием установлено четверо потерпевших, которых регистратор лишил права собственности
Фото: из открытых источников
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Правоохранители в Закарпатской области разоблачили государственного регистратора, который незаконно осуществил перерегистрацию недвижимого имущества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен местный житель 1991 года рождения, который работал государственным регистратором. Фигурант, злоупотребляя своим служебным положением, осуществил незаконную перерегистрацию прав собственности на недвижимое имущество юридических лиц. В настоящее время установлено четверо потерпевших лиц, которым, по предварительным данным, нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов гривен.

Мужчине уже сообщено о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (комп'компьютерах), автоматизированных системах, комп'компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней), ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина транслировал свое самоубийство в соцсети.

воровство полиция имущество Закарпатье правоохранители
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