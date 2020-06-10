На Дніпропетровщині помер депутат, потерпілий під час вибуху в багатоповерхівці

Поліція продовжує відпрацьовувати версію самогубства депутата

Поліція продовжує відпрацьовувати версію самогубства депутата

Фото: poleznaya.dp.ua

У Новомосковську Дніпропетровської області від отриманих напередодні важких опіків при вибуху квартири, помер 39-річний депутат міськради Андрій Александрович.

Про це пише Regionews.

Нагадаємо, вчора вранці в одній з багатоповерхівок Новомосковська прогримів вибух у квартирі, в якій проживав Олександрович.

В результаті вибуху сталася пожежа, зруйнована стіна сусідньої квартири. Самого Александровича госпіталізували в лікарню у важкому стані з опіками майже ста відсотків поверхні тіла і опіком дихальних шляхів, але врятувати потерпілого не вдалося.

Поліція підозрює, що депутат хотів вчинити суїцид. Сусіди розповіли скандальні подробиці про власника квартири. За їх словами, Андрій був неадекватним і бив дружину.

Ця людина неадекватна. Ми останні два роки просто мучилися з цим сусідом, він бив свою дружину, діти були налякані. Ми викликали поліцію. Він погрожував, що відкриє газ відключили газ. Ми з того моменту на пороховій бочці", – розповіла сусідка Людмила Степаненко в сюжеті ТСН.

Останнім часом депутат був без роботи, сусіди кажуть, що він завжди вітався і особливо не пив алкоголь.

У поліції впевнені, що депутат свідомо хотів покінчити з собою. Перед трагедією чоловік відправив повідомлення знайомим.

Там були відповідні відомості, які дали нам підстави вважати, що це спроба самогубства. За попередніми висновками експертів, вибух стався в результаті витоку газу", – розповіла прес-секретар ГУ Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Зараз експерти з'ясовують, що саме вибухнуло в житло. Газова служба спочатку заперечувала, що це природний газ, зараз же утримується від коментарів. Інша комісія з'ясовує масштаби руйнувань.