На Днепропетровщине произошел взрыв в квартире депутата горсовета

Хозяина квартиры госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами

Хозяина квартиры госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами

Фото: ГУ ГСЧС Днепропетровской области

В Новомосковске Днепропетровской области произошел взрыв в квартире многоэтажки, который вызвал пожар. Владельца квартиры, по предварительным данным, депутата Новомосковского городского совета Владимира Андреева, в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

9-го июня в 05:41 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на ул. Гетманской в Новомосковске.

Пожар возник в квартире на третьем этаже 9-ти этажного жилого дома.

Из квартиры на четвертом этаже, с помощью аппарата защиты органов дыхания, спасено мальчика, ориентировочно 7 лет, которого огнеборцы вывели на свежий воздух.

Во время пожара пострадал владелец квартиры, 1984 года рождения, которого с предварительным диагнозом ожоги тела I-II степени в тяжелом состоянии, до прибытия спасателей, госпитализированы в Новомосковскую центральную районную больницу.

Огнем уничтожено домашнее имущество в квартире, где возник пожар, и разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Также в результате происшествия повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 кв. метров.

Причины взрыва сейчас устанавливаются.

По предварительным данным, собственником квартиры является депутат Новомосковского городского совета Владимир Андреев.

Напомним, сегодня также стало известно, что в Харькове нетрезвый экссоветник мэра Геннадия Кернеса устроил ДТП с четырьмя пострадавшими.