Во Львовской области присвоили свыше 16 миллионов во время закупок продуктов для военных
СБУ разоблачила факт завладения государственными средствами во время проведения закупок продуктов питания для нужд Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного на сумму свыше 16 миллионов гривен.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
В течение 2017-2020 годов должностные лица академии закупали продукты по завышенным ценам у аффилированных коммерческих структурах. В ходе тендерных торгов участники сделки формировали "нужные" квалификационные требования и безосновательно завышали стоимость поставок.
По предварительным данным, организаторы ежегодно получали в "карман" более 4 млн грн.
Правоохранители задокументировали многочисленные факты сговора должностных лиц академии и коммерсантов во время закупки продуктов питания. Затем они выводили бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки.
Во время обысков обнаружили документацию, которая подтверждает противоправную деятельность злоумышленников, а также более 1,2 млн грн, 5 тысяч долларов США и 3,5 тысячи евро.
В рамках уголовного производства ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Устанавливается причастность руководителей всех звеньев к злоупотреблениям служебным положением.
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