Из Украины нелегально вывозили запчасти к бронетехнике

СБУ блокировала незаконный вывоз из страны комплектующих к военной бронетехнике в страны Азии

СБУ блокировала незаконный вывоз из страны комплектующих к военной бронетехнике в страны Азии

Оперативники установили, что злоумышленники организовали схему поставки военных комплектующих к вооружению российского производства конечным потребителям в страны Азии под видом гражданских товаров, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Переправка происходила без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля.

Во время спецоперации в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители в багаже лица-нерезидента изъяли различные агрегаты к бронетехнике. Злоумышленник планировал незаконно вывезти их под видом автозапчастей вместе с комплектами договорной и технической документации, доводят схему противоправной деятельности.

Начато уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления источников происхождения военных агрегатов.