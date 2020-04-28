На взятке задержали начальницу отдела полиции на Волыни

Капитан полиции требовала деньги за содействие в возврате изъятого автотранспорта и избежании уголовной ответственности

Капитан полиции требовала деньги за содействие в возврате изъятого автотранспорта и избежании уголовной ответственности

Установлено, что 28-летняя капитан полиции, за возврат изъятого "Volkswagen" и закрытие уголовного производства, требовала с фигуранта уголовного производства 1,5 тысячи долларов США, передает RegioNews со ссылкой на сайт Нацполіції Украины.

Оперативники задокументировали факт получения полицейским первой части оговоренной суммы - 500 долларов США.

На передаче второго "транша" – 700 долларов – полицейскую задержали, а деньги изъяли.

Фигурантку коррупционных действий задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей уже объявлено о подозрении. Подано ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения.

В случае доказательства вины полицейской грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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