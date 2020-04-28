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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 12:44 19

"Озеленили" карманы вместо улиц: треть работ по озеленению Днепра проведена только на бумаге

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28 апреля 2020, 12:44 19
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Участники аферы присвоили миллионы бюджетных средств
Участники аферы присвоили миллионы бюджетных средств

Сотрудники СБУ обнаружили масштабное присвоение средств местного бюджета на озеленение Днепра, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В 2018-19 годах одно из коммунальных предприятий провело тендеры на выполнение работ по благоустройству города, в которых победили четыре местные коммерческие структуры. Часть средств участники сделки присвоили путем внесения в финансовую документацию недостоверных сведений относительно объема проведенных работ. По оперативным данным, почти 30% работ были проведены лишь на бумаге.

По оценкам специалистов, это могло повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе падения аварийных деревьев, что составляет значительную угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм-подрядчиков, изъяли финансово-хозяйственную документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Проверяется информация относительно причастности к афере должностных лиц коммунального предприятия.

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