"Озеленили" карманы вместо улиц: треть работ по озеленению Днепра проведена только на бумаге

Участники аферы присвоили миллионы бюджетных средств

Участники аферы присвоили миллионы бюджетных средств

Сотрудники СБУ обнаружили масштабное присвоение средств местного бюджета на озеленение Днепра, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В 2018-19 годах одно из коммунальных предприятий провело тендеры на выполнение работ по благоустройству города, в которых победили четыре местные коммерческие структуры. Часть средств участники сделки присвоили путем внесения в финансовую документацию недостоверных сведений относительно объема проведенных работ. По оперативным данным, почти 30% работ были проведены лишь на бумаге.

По оценкам специалистов, это могло повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе падения аварийных деревьев, что составляет значительную угрозу жизни и здоровью граждан.

Правоохранители провели ряд обысков в офисах фирм-подрядчиков, изъяли финансово-хозяйственную документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Проверяется информация относительно причастности к афере должностных лиц коммунального предприятия.

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