Суд отпустил мэра Покрова и денег не взял

Задержанного по подозрению в коррупции Александра Шаповала отпустили на поруки. Его "отбил” мэр областного центра Борис Филатов

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Задержанного по подозрению в коррупции Александра Шаповала отпустили на поруки. Его "отбил” мэр областного центра Борис Филатов

Меру пресечения городскому голове Покрова Александру Шаповалу определял Красногвардейский районный суд Днепра.. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств на тендерах.

А вот мэр Днепра Борис Филатов считает своего коллегу невиновным. В конце концов, он вместе с мэрами других городов взял Шаповала на поруки, сообщает RegioNews.

Напомним, по версии следствия, Шаповал вместе с другими участниками схемы вывел из бюджета 1,3 млн грн. Ранее рассматривали возможность выпустить мужчину под залог в 17 млн грн.