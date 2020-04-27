Суд отпустил мэра Покрова и денег не взял
Задержанного по подозрению в коррупции Александра Шаповала отпустили на поруки. Его "отбил” мэр областного центра Борис Филатов
Задержанного по подозрению в коррупции Александра Шаповала отпустили на поруки. Его "отбил” мэр областного центра Борис Филатов
Меру пресечения городскому голове Покрова Александру Шаповалу определял Красногвардейский районный суд Днепра.. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств на тендерах.
А вот мэр Днепра Борис Филатов считает своего коллегу невиновным. В конце концов, он вместе с мэрами других городов взял Шаповала на поруки, сообщает RegioNews.
Напомним, по версии следствия, Шаповал вместе с другими участниками схемы вывел из бюджета 1,3 млн грн. Ранее рассматривали возможность выпустить мужчину под залог в 17 млн грн.
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