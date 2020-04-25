Полиция запретила посещать кладбища в поминальные дни
Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Такое решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, повідомили в Нацполіції, передает RegioNews.
Также, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления рекомендовали закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего. Как объясняют в Нацполіції, это делается с целью противодействия распространению коронавірусної болезни.
Полицейские вместе с нацгвардійцями во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений.
Как сообщалось ранее, Виталий Кличко заявил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.
Напомним, в столице ожидают пик заболевших коронавирусом COVID-19 в первых числах мая, так как много киевлян не соблюдавших карантина во время праздников.
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