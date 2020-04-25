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25 апреля 2020, 14:04 37

Полиция запретила посещать кладбища в поминальные дни

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25 апреля 2020, 14:04 37
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Председателям областных администраций и КГГА поручили запретить гражданам посещать кладбища, места отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений
Фото: npu.gov.ua
Председателям областных администраций и КГГА поручили запретить гражданам посещать кладбища, места отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений

Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Такое решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, повідомили в Нацполіції, передает RegioNews.

Также, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления рекомендовали закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего. Как объясняют в Нацполіції, это делается с целью противодействия распространению коронавірусної болезни.

Полицейские вместе с нацгвардійцями во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко заявил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

Напомним, в столице ожидают пик заболевших коронавирусом COVID-19 в первых числах мая, так как много киевлян не соблюдавших карантина во время праздников.


коронавирус Украина карантин полиция Нацполиция
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